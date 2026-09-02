Солнце ненадолго: синоптики предупредили об очередной волне осадков в Украине

В Украине ожидается нестабильная погода с новыми дождями и грозами. Наибольшее количество осадков ожидается 3 и 5 сентября, тогда как в пятницу будет преимущественно сухо.

Об этом в блиц-интервью для"РБК-Украина" рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Будут ли дожди в Украине?

В конце недели в Украине сохранится нестабильная погода, а дожди будут периодически охватывать различные регионы. В четверг, 3 сентября, по территории страны пройдет новый атмосферный фронт, который принесет локальные кратковременные дожди и грозы. Осадки ожидаются в Прикарпатье и Закарпатье, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях.

В пятницу, 4 сентября, осадков станет меньше – большая часть Украины будет без дождей, лишь на западе и севере днем местами возможен небольшой дождь.

В то же время уже в субботу, 5 сентября, осадки снова усилятся. Ночью дождь будет идти в северных областях, а днем кратковременные дожди пройдут почти по всей территории Украины, кроме юга и юго-востока. Местами осадки будут сопровождаться грозами.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в сентябре количество осадков в Украине ожидается в пределах климатической нормы. В большинстве областей прогнозируется 37–76 миллиметров осадков, а в Карпатах – до 74–106 миллиметров, что составляет около 80–120 % нормы. В южных регионах обычно выпадает меньше – местами 28–36 миллиметров, тогда как в западных областях и в высокогорье Карпат осадков традиционно будет больше всего.