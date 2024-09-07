Незначительная облачность и жара: прогноз погоды на 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. На крайнем юге страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юго-востоке страны местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, в южной части и на Закарпатье +13...+18 градусов зато днем +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков Ветер прогнозируют преимущественно юго-восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, днем +23...+28 градусов. В Киеве ночью температура опустится до +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +25...+27

Ужгород +26...+28

Львов +25...+27

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +25...+27

Ровно +25...+27

Житомир +25...+27

Винница +25...+27

Одесса +24...+26

Николаев +25...+27

Херсон +24...+26

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +24...+26

Чернигов +25...+27

Сумы +24...+26

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +24...+26

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +24...+26



Проноз погоды на 8 сентября / Укргидрометцентр