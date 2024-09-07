Незначительная облачность и жара: прогноз погоды на 8 сентября

7 сентября 2024, 15:33
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Автор: Виктория Кульженко

Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. На крайнем юге страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юго-востоке страны местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, в южной части и на Закарпатье +13...+18 градусов зато днем +23...+28 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков Ветер прогнозируют преимущественно юго-восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, днем +23...+28 градусов. В Киеве ночью температура опустится до +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +26...+28
  • Львов +25...+27
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +25...+27
  • Ровно +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Винница +25...+27
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +24...+26
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +24...+26


Проноз погоды на 8 сентября / Укргидрометцентр