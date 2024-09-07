Незначительная облачность и жара: прогноз погоды на 8 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.
Небо над Украиной будет покрыто облаками. На крайнем юге страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что ветер будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юго-востоке страны местами порывы 15 – 18 метров в секунду.
Температура ночью +8...+13 градусов, в южной части и на Закарпатье +13...+18 градусов зато днем +23...+28 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, без осадков Ветер прогнозируют преимущественно юго-восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +8...+13 градусов, днем +23...+28 градусов. В Киеве ночью температура опустится до +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +25...+27
- Ужгород +26...+28
- Львов +25...+27
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +25...+27
- Хмельницкий +25...+27
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +25...+27
- Винница +25...+27
- Одесса +24...+26
- Николаев +25...+27
- Херсон +24...+26
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +25...+27
- Сумы +24...+26
- Полтава +24...+26
- Днепр +25...+27
- Запорожье +24...+26
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26