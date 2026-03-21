Когда может потеплеть до +17 в Украине: синоптик рассказал, какой будет погода до конца марта

Общий характер синоптических условий в течение последних недель марта ожидается в пределах средней многолетней нормы. В то же время установление температурных рекордов или возвращение опасных явлений маловероятно.

Соответствующую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для "Телеграфа".

С какой погодой закончится март?

По словам синоптика, осадки в основном будут в виде дождя, однако только в Карпатах местами может наблюдаться мокрый снег. В то же время специалист заверил, что для марта такое явление является вполне нормальным.

Игорь Кибальчич сообщил, что в среднем температура воздуха ожидается на 2 – 4 градуса выше нормы, но в западных и юго-западных областях в последние дни этого месяца возможно незначительное похолодание.

Он отметил, что уже с 23 марта в большинстве областей Украины произойдет повышение до +9...+15 градусов в дневные часы, местами в южных регионах и на Закарпатье может быть до +16...+17 градусов.

Впрочем, ночью показатели не изменятся. А уже с 27 марта, по словам синоптика, может быть незначительное похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и поступления прохладной воздушной массы.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью снизится и будет -3...+2 градусов, в дневные часы она будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, на 2 – 4 градуса теплее будет в центральных и юго-восточных областях.

В целом сильных осадков в течение третьей декады марта ожидать не стоит, они будут оставаться в пределах нормы. Несмотря на это, по его словам, местами возможны незначительные дожди, местами они могут быть умеренными.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

