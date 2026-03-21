Когда может потеплеть до +17 в Украине: синоптик рассказал, какой будет погода до конца марта
- Общий характер погоды в Украине до конца марта будет в пределах средней нормы, без температурных рекордов или опасных явлений.
- С 23 марта ожидается повышение температуры, но с 27 марта возможно незначительное похолодание из-за холодного атмосферного фронта.
Общий характер синоптических условий в течение последних недель марта ожидается в пределах средней многолетней нормы. В то же время установление температурных рекордов или возвращение опасных явлений маловероятно.
Соответствующую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для "Телеграфа".
С какой погодой закончится март?
По словам синоптика, осадки в основном будут в виде дождя, однако только в Карпатах местами может наблюдаться мокрый снег. В то же время специалист заверил, что для марта такое явление является вполне нормальным.
Игорь Кибальчич сообщил, что в среднем температура воздуха ожидается на 2 – 4 градуса выше нормы, но в западных и юго-западных областях в последние дни этого месяца возможно незначительное похолодание.
Он отметил, что уже с 23 марта в большинстве областей Украины произойдет повышение до +9...+15 градусов в дневные часы, местами в южных регионах и на Закарпатье может быть до +16...+17 градусов.
Впрочем, ночью показатели не изменятся. А уже с 27 марта, по словам синоптика, может быть незначительное похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта и поступления прохладной воздушной массы.
Согласно прогнозу, температура воздуха ночью снизится и будет -3...+2 градусов, в дневные часы она будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, на 2 – 4 градуса теплее будет в центральных и юго-восточных областях.
В целом сильных осадков в течение третьей декады марта ожидать не стоит, они будут оставаться в пределах нормы. Несмотря на это, по его словам, местами возможны незначительные дожди, местами они могут быть умеренными.
Какой будет погода в ближайшее время?
Наталья Птуха сообщала, что изменений погоды не ожидают, в конце этой недели и в начале следующей погоду продолжит формировать поле повышенного атмосферного давления, из-за чего осадков станет меньше.
В частности, осадков в виде умеренного снега на территории Украины по крайней мере в ближайшее время не предвидят. Лишь местами возможны незначительные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.
Также отмечали, что прослеживается определенная тенденция относительно прекращения ночных морозов, однако еще в течение этой недели подобные условия сохранятся в Украине,. Такие изменения напрямую зависят от облачности.