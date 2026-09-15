Местами грозы и до +27: какая погода ожидается в ближайшие дни

В середине текущей недели погода не удивит резкими изменениями. На территории Украины будет преобладать сухая погода, а днем столбики термометров местами будут достигать +27 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать?

На среду, 16 сентября, синоптики прогнозируют погоду без осадков для большинства областей страны. Лишь местами в западных областях ночью и утром возможен туман.

На следующий день синоптическая ситуация несколько изменится в западных регионах. Там днем местами возможны кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами.

Такие же осадки на западе страны прогнозируются и на 18 августа. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В течение этого периода, по данным синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+14 градусов. В дневные часы столбики термометров могут достигать +20…+27 градусов.

К слову, до конца второй декады сентября в Украине ожидается преимущественно теплая погода без осадков. Синоптик Виталий Постыгань пояснил, что в это время на погоду будет влиять антициклон с юго-запада, что обусловит наступление "бабьего лета".