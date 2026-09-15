Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Яку чекати погоду?

На середу, 16 вересня, синоптики прогнозують погоду без опадів для більшості областей країни. Лише місцями у західних областях вночі та вранці можливий туман.

Наступного дня синоптична ситуація дещо зміниться у західних регіонах. Там вдень подекуди можливі короткочасні дощі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами.

Такі ж опади на Заході країни прогнозують й на 18 серпня. На решті території переважатиме суха погода.

Упродовж цього періоду, за даними синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+14 градусів. У денні години стовпчики термометрів можуть сягнути до +20…+27 градусів.

До слова, до кінця другої декади вересня в Україні очікується здебільшого тепла погода без опадів. Синоптик Віталій Постигань пояснив, що у цей час на погоду впливатиме антициклон із південного заходу, що зумовить надходження "бабиного літа".