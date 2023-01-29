Обильные осадки накроют почти все регионы: погода в Украине 30 января

В понедельник, 30 января, погода будет пасмурной и дождливой. В большинстве регионов Украины следует ожидать значительных осадков.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде, гололеде в юго-восточной части нашей страны.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На закате На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ближе к вечеру прогнозируется мелкий снег. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус. На Востоке будет несколько теплее – 0…+2 градуса. Однако будет дождь, а местами будет падать мокрый снег.

На Севере столбики термометров также покажут не больше 0…+2 градусов. На юге температура воздуха будет идентичной – однако В юго-восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь и гололедица на дорогах.

День будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Однако осадки не прогнозируют.

Погода в городах Украины 26 января

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – -1...+1

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Суммы – 0…-2

Полтава – -1...+1

Днепр – +1…+3

Запорожье – 0…+2

Донецк – 0…-2

Луганск – 0…+2

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 30 января / Фото Укргидрометцентра