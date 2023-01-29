Обильные осадки накроют почти все регионы: погода в Украине 30 января
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 30 января, погода будет пасмурной и дождливой. В большинстве регионов Украины следует ожидать значительных осадков.
Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде, гололеде в юго-восточной части нашей страны.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На закате На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ближе к вечеру прогнозируется мелкий снег. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус. На Востоке будет несколько теплее – 0…+2 градуса. Однако будет дождь, а местами будет падать мокрый снег.
На Севере столбики термометров также покажут не больше 0…+2 градусов. На юге температура воздуха будет идентичной – однако В юго-восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь и гололедица на дорогах.
День будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Однако осадки не прогнозируют.
Погода в городах Украины 26 января
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – -1...+1
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Суммы – 0…-2
Полтава – -1...+1
Днепр – +1…+3
Запорожье – 0…+2
Донецк – 0…-2
Луганск – 0…+2
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1