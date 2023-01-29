Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ, ожеледь у південно-східній частині нашої країни.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора прогнозують дрібний сніг. Температура повітря складатиме -1...+1 градус. На Сході буде дещо тепліше – 0...+2 градуси. Однак теж дощитиме, а місцями падатиме мокрий сніг.
На Півночі стовпчики термометрів також покажуть не більше 0...+2 градусів. На Півдні температура повітря буде ідентичною – однак У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ та ожеледь на дорогах.
День буде хмарним – з самого ранку у Києві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Однак опадів не прогнозують.
Погода у містах України 26 січня
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...+2
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – -1...+1
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…+2
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 30 січня / Фото Укргідрометцентру