Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ, ожеледь у південно-східній частині нашої країни.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора прогнозують дрібний сніг. Температура повітря складатиме -1...+1 градус. На Сході буде дещо тепліше – 0...+2 градуси. Однак теж дощитиме, а місцями падатиме мокрий сніг.

На Півночі стовпчики термометрів також покажуть не більше 0...+2 градусів. На Півдні температура повітря буде ідентичною – однак У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ та ожеледь на дорогах.

День буде хмарним – з самого ранку у Києві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Однак опадів не прогнозують.

Погода у містах України 26 січня

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – -1...+1

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 30 січня / Фото Укргідрометцентру