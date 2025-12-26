Какой будет погода в январе – тепло или необычные морозы: синоптики показали первый прогноз на месяц

Первый зимний месяц начался с теплых температур, выше климатической нормы, и только в конце декабря ударили ощутимые морозы. Показатели в январе, как ожидается, будут ниже, чем обычно в этот период.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в январе в Украине?

По предварительной информации синоптиков, в течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что, как отмечает Укргидрометцентр, на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Какая общая климатическая характеристика января?

Обратите внимание! Нижеуказанные показатели – это не точный прогноз на январь, а лишь анализ показателей прошлых лет!

В целом средняя месячная температура воздуха в январе составляет от 0 до 6 градусов мороза, в Крыму этот показатель колеблется от 0 до 4 градусов тепла. Абсолютный минимум в этот период был от 27 до 38 градусов мороза.

В Луганской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Львовской областях местами фиксировали от 39 до почти 40 градусов мороза. В Крыму и Одесской области было от 13 до 23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры на территории Украины в январе составлял от 10 до почти 18,5 градусов тепла, в пределах Крыма максимальный показатель в этот период составлял почти 21 градус тепла.

В Черниговской, Сумской, Закарпатской и восточных областях местами максимальная температура составляла от 8 до 10 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляло от 26 до 55 миллиметров.

На Закарпатье этот показатель мог достигать 89 миллиметров. На высокогорье и в Крымских горах было до 125 миллиметров.

Какой была погода в декабре?