Возвращаются тепло и дожди: прогноз погоды в Украине на 23 декабря

В пятницу, 23 декабря, Украину зальют дожди. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег.

В регионах Украины будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

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Прогноз от Укргидрометцентра

В восточных и южных областях существенных осадков не предполагается. В то же время юго-восточная часть страны ночью и утром окутает густой туман.

На дорогах западных и северных областях будет царить гололед. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 метров за секунду. В Карпатах прогнозируют местами порывы 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до 1-6 градусов тепла, в южной части местами – 7-10 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Украинская синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха 23 декабря будет +3+6 градусов, на северо-востоке – 0+3 градуса, в южной части – +5+9 градусов, в Крыму – до +10+12 градусов.

Эксперт предупредила водителей и пешеходов о возможной гололедице на дорогах. Кроме того, Диденко прогнозирует юго-западный умеренный ветер.

Ночью и утром в столицу зальет дождь. Днем температура будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Диденко подчеркнула, что в Украине пока продлится теплая погода.

Погода в городах Украины

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +1...+3

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4

Погода в Украине 23 декабря / Карта Укргидрометцентра.