Возвращаются тепло и дожди: прогноз погоды в Украине на 23 декабря
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 23 декабря, Украину зальют дожди. Синоптики прогнозируют местами мокрый снег.
В регионах Украины будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
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Прогноз от Укргидрометцентра
В восточных и южных областях существенных осадков не предполагается. В то же время юго-восточная часть страны ночью и утром окутает густой туман.
На дорогах западных и северных областях будет царить гололед. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 метров за секунду. В Карпатах прогнозируют местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до 1-6 градусов тепла, в южной части местами – 7-10 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Украинская синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха 23 декабря будет +3+6 градусов, на северо-востоке – 0+3 градуса, в южной части – +5+9 градусов, в Крыму – до +10+12 градусов.
Эксперт предупредила водителей и пешеходов о возможной гололедице на дорогах. Кроме того, Диденко прогнозирует юго-западный умеренный ветер.
Ночью и утром в столицу зальет дождь. Днем температура будет колебаться от +1 до +3 градусов.
Диденко подчеркнула, что в Украине пока продлится теплая погода.
Погода в городах Украины
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +1...+3
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +1...+3
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +2...+4