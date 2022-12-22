Загалом в регіонах України буде хмарно з проясненнями. В західних і в північних областях прогнозують невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

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Прогноз від Укргідрометцентру

У східних та південних областях істотних опадів не передбачають. Водночас південно-східну частину країни вночі та вранці огорне густий туман.

На дорогах західних та північних областей подекуди пануватиме ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. В Карпатах прогнозують місцями пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря прогріється до 1-6 градусів тепла, у південній частині подекуди – 7-10 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температура повітря 23 грудня становитиме +3+6 градусів, на північному сході – 0+3 градуси, у південній частині – +5+9 градусів, в Криму – до +10+12 градусів.

Експертка попередила водіїв та пішоходів про можливу ожеледицю на дорогах. Крім того, Діденко прогнозує південно-західний помірний вітер.

Вночі та вранці столицю заллє дощ. Вдень температура коливатиметься від +1 до +3 градусів.

Діденко наголосила, що в Україні поки що триватиме тепла погода.

Погода у містах України

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – 0...+2

Чернігів – +1...+3

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4

Погода в Україні 23 грудня / Карта Укргідрометцентру