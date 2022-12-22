Загалом в регіонах України буде хмарно з проясненнями. В західних і в північних областях прогнозують невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
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Прогноз від Укргідрометцентру
У східних та південних областях істотних опадів не передбачають. Водночас південно-східну частину країни вночі та вранці огорне густий туман.
На дорогах західних та північних областей подекуди пануватиме ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. В Карпатах прогнозують місцями пориви 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря прогріється до 1-6 градусів тепла, у південній частині подекуди – 7-10 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температура повітря 23 грудня становитиме +3+6 градусів, на північному сході – 0+3 градуси, у південній частині – +5+9 градусів, в Криму – до +10+12 градусів.
Експертка попередила водіїв та пішоходів про можливу ожеледицю на дорогах. Крім того, Діденко прогнозує південно-західний помірний вітер.
Вночі та вранці столицю заллє дощ. Вдень температура коливатиметься від +1 до +3 градусів.
Діденко наголосила, що в Україні поки що триватиме тепла погода.
Погода у містах України
Ужгород – +4...+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +4...+6
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – 0...+2
Чернігів – +1...+3
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2...+4
Погода в Україні 23 грудня / Карта Укргідрометцентру