Жара спала, но все еще тепло: прогноз погоды в Украине на 7 сентября

Синоптики прогнозируют в Украине 7 сентября переменную облачность, однако осадки ожидаются лишь в некоторых областях. В то же время температура воздуха немного снизится, так что летняя жара отступит.

В Украине началась календарная осень, так что теперь она будет ощутима и в воздухе. Жара спадет, однако на улице все еще будет тепло.

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Какая будет погода в Украине 7 сентября

В четверг ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем в Донецкой и Луганской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Существенно температура снизится ночью – до +10…+15, на северо-востоке страны ожидают +7…+12, а в южных регионах – +14…+19. Днем все еще будет тепло, однако невероятной жары не ожидается: днем +20...+25, а на Юге – +23...+28.

В то же время в Карпатах ночью будет +5…+10, а днем +16…+21.

Какая будет погода в столице и области

В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +24...+24

Ужгород +24...+26

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +23...+25

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +23...+25

Одесса +25..+27

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +23...+25

Чернигов +21...+23

Сумы +19...+21

Полтава +21...+23

Днепр +23...+25

Запорожье +24...+26

Донецк +22...+24

Луганск +22…+24

Харьков +21…+23



Прогноз согласовал Украину на 7 сентября / Укргидрометцентр