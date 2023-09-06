Жара спала, но все еще тепло: прогноз погоды в Украине на 7 сентября

6 сентября 2023, 17:47
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют в Украине 7 сентября переменную облачность, однако осадки ожидаются лишь в некоторых областях. В то же время температура воздуха немного снизится, так что летняя жара отступит.

В Украине началась календарная осень, так что теперь она будет ощутима и в воздухе. Жара спадет, однако на улице все еще будет тепло.

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Какая будет погода в Украине 7 сентября

В четверг ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем в Донецкой и Луганской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Существенно температура снизится ночью – до +10…+15, на северо-востоке страны ожидают +7…+12, а в южных регионах – +14…+19. Днем все еще будет тепло, однако невероятной жары не ожидается: днем +20...+25, а на Юге – +23...+28.

В то же время в Карпатах ночью будет +5…+10, а днем +16…+21.

Какая будет погода в столице и области

В Киевской области тоже переменная облачность, без осадков. Ветер также северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+12 градусов, днем +22...+24 градуса. В Киеве ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+24
  • Ужгород +24...+26
  • Львов +23...+25
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +22...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Винница +23...+25
  • Одесса +25..+27
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Симферополь +25...+27
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +21...+23
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +24...+26
  • Донецк +22...+24
  • Луганск +22…+24
  • Харьков +21…+23


Прогноз согласовал Украину на 7 сентября / Укргидрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко