Температура воздуха не поднимется выше 23 градусов днем. Впрочем, уже в четверг, 22 июля, в Киев вернется солнце.

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Температура воздуха будет от 22 до 24 градусов тепла и дождей уже не обещают.

Сильные ливни в Киеве

19 июля столицу так залило дождем, что остановилось движение транспорта и затопило 2 станции метро. Из "Академгородка" и поныне откачивают воду. Это и неудивительно, ведь за 30 минут в Киеве выпала недельная норма осадков.

20 июля также был дождь, но гораздо скромнее.

Ливень в Киеве 19 июля: смотрите видео