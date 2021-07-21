Температура повітря не підніметься вище 23 градусів вдень. Втім, вже у четвер, 22 липня, у Київ повернеться сонце.

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Температура повітря буде від 22 до 24 градусів тепла й дощів вже не обіцяють.

Шалені зливи у Києві

19 липня столицю так залило дощем, що зупинився рух транспорту й затопило 2 станції метро. З "Академмістечка" й понині відкачують воду. Це й не дивно, адже За 30 хвилин у Києві випала тижнева норма опадів.

20 липня також був дощ, але набагато скромніший.

Злива в Києві 19 липня: дивіться відео