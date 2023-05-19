Каким будет лето в Украине, ждать ли значительной жары: прогнозы экспертов

Уже через две недели начнется лето. Каким оно будет в этом году, ожидается жара или прохладная погода, – узнайте дальше.

Эта неделя в Украине уже теплая и преимущественно солнечная. Постепенно температура увеличивается и приближается к летним показателям. Какая же она будет в июне, июле и августе, чтобы рассказать об этом нашим читателям 24 Канал собрал прогноз синоптиков, климатологов и метеорологов

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Прогноз от Натальи Птухи

Раньше о погоде летом 24 Канал спросил у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи. Официальных прогнозов по конкретной температуре или количеству осадков еще нет. Однако ученые отслеживают определенные тенденции.

Ученые говорят, что июнь в пределах нормы должно быть, а вот июль и август может быть немного выше нормы,

– отметила Наталья Птуха.

Средняя месячная температура в июне в Украине составляет 19,1 градуса.

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Данные Всемирной метеорологической организации

Важно знать, что погода на Земле зависит от многих глобальных факторов. Интересно, что на регион, где находится Украина, влияют процессы в Тихом океане. В частности, холодное течение Ла-Нинья и теплое – Эль-Ниньйо.

За последние три года доминировала Ла-Нинья. Из-за чего и наблюдалось определенное снижение температуры. Однако сейчас мы уже находимся в так называемой нейтральной фазе.

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды.

– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

В то же время, ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидно уже в 2024-м. Так что если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче прежних.

Прогноз от Вазиры Мартазиновой

Вазира Мартазинова в комментарии УНИАН рассказала, что начало "хорошего лета" ожидается уже с середины июня.

Со второй половины июня – это уже начинается хорошее лето. Там температура выровняется и уйдет на летние показатели,

– отметила метеоролог.

Как изменение климата повлияло на погоду летом

В эксклюзивном блоге 24 Канала ведущая научная сотрудница Института геофизики Национальной академии наук Украины Светлана Бойченко рассказала о изменения климата.

В частности, отметила, что за последние 120-140 лет приземная температура воздуха повысилась на 1,2-1,3 градуса в год. Впрочем, в последнее тридцатилетие потепление интенсифицировалось и температура уже увеличивается с темпом 0,2 – 0,4 градуса в год.

Климатолог добавила, что произошли некоторые изменения и в сезонном ходе режимов температуры и увлажнения. Так зимы стали тёплыми и малоснежными, а лета более жаркими и засушливыми.