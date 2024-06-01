Каким будет лето 2024: аномальная жара, похолодание и затяжные дожди с градом

В этом году зима в Украине была аномально теплой. Весна также порадовала высокими температурами, особенно в начале апреля. И хотя в мае ударили заморозки, впрочем, надолго холод уже не задержался. Поэтому летней жаре – быть.

Каким будет лето в Украине, ждать ли аномальной жары, какой месяц будет самым теплым – в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Будет ли это лето жарче, чем обычно

Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха летом будет на 1 – 2 градуса выше, чем обычно.

"Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях", – отметила метеоролог.

Лето будет теплее, чем обычно / Фото 24 Канала

Будет ли еще сильное похолодание

Также Вера Балабух рассказала, ждать ли значительного похолодания, или уже сохранится тенденция потепления.

Существенные и длительные снижения температуры маловероятны,

– отметила эксперт.

Когда ждать наибольшей жары

По словам Балабух, самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа. Особенно в южных и юго-восточных областях.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Будут ли затяжные ливни с грозами и градом

Метеоролог добавила, что в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины вероятен дефицит осадков.

Также рассказала, что при усилении циклонической деятельности над Европой в наше государство будут перемещаться более влажные воздушные массы.

"Это обусловит увеличение интенсивности конвективных процессов, образования локальных гроз, ливней, града и шквала", – отметила Балабух.

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В части областей возможен дефицит осадков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Обратите внимание! В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19 – 23 градусов, в горных районах 16 – 19. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.