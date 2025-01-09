Во Львове, на Закарпатье и в Карпатах прогнозируют непогоду: ожидают сильных осадков и ветра

Львовский региональный гидрометцентр сообщил об ожидании сильного ветра 10 января ночью и утром, а также снегопад. Ухудшение погоды ожидается и на Закарпатье с Карпатами.

Мокрый снег, дождь и снег ожидаются в этих западных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и ГСЧС Украины.

Смотрите также С горы в Карпатах сошла снежная лавина

Какая погода ожидается на Львовщине, Закарпатье и в Карпатах 10 января

По данным Львовского центра по гидрометеорологии, 10 января ночью и утром во Львове ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Днем город Льва могут накрыть город Льва значительные осадки снега или мокрого снега.

Возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица. Львовян призывают быть осмотрительными на дорогах.

ГСЧС Украины также предупреждает о непогоде в Карпатах и на Закарпатье. 10 января синоптики прогнозируют значительные осадки дождя и мокрого снега.

В западных регионах Украины – порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – до 25 – 30 метров в секунду и I уровень опасности (желтый).

Кроме того, 9 – 10 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей объявлена значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Спасатели призывают воздерживаться от походов в горы в этот день. и соблюдать соответствующие правила безопасности.

Напомним, синоптики обнародовали прогноз на 10 января. Значительных осадков ожидают на Закарпатье и в Карпатах, в остальных регионах такого не прогнозируют. Температура по всей стране обещает держаться выше нуля.