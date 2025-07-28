Какой будет погода в августе: прогноз на месяц

Уже через несколько дней начнется август. Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в последний месяц лета в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в августе 2025 года в Украине?

По прогнозу синоптиков, в августе средняя месячная температура будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Так, ожидается +20 – +26 градусов. Однако в западных областях +17 – +20, а в Карпатах лишь +14 – +16, что в пределах нормы.

Ожидаемое месячное количество осадков 23 – 40 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 73% от нее. Впрочем, в западных областях 66 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116 миллиметров, что в мерах нормы (80 – 120%).

Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в августе за всю историю метеонаблюдений в Украине, составляет +35 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, в большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 – +42 градуса. В горных районах +27 – +39 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13. В Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 – -2 градуса.