Будет облачно, а местами дождливо: прогноз погоды в Украине на 10 октября

9 октября 2024, 16:46
Читати новину українською
Автор: Виктория Кульженко

Источник:

Укргидрометцентр

В среду, 10 октября в Украине ожидается переменная облачность, однако осадки предусматривают лишь в отдельных регионах. Кроме этого, будут также порывы ветра.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако на большинстве территорий день пройдет без осадков. В то же время местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Смотрите также В Киеве зацвели груши и алыча: ученый объяснил причины и опасности

Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что только в Крыму и на Херсонщине днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в большинстве западных областей днем местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 градусов тепла. Зато днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса, в Карпатах +12...+17 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и в области также прогнозируют переменную облачность, однако без осадков

Ветер будет юго-восточный️, 5 – 10 метров в секунду. Температура на Киевщине ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. Зато в Киеве ночью температура ожидается +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +19...+21;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +19...+21;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +21...+23;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +21...+23;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +19...+21;
  • Харьков +19...+21.


Прогноз погоды на 10 октября / Укргидрометцентр