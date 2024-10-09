Будет облачно, а местами дождливо: прогноз погоды в Украине на 10 октября

В среду, 10 октября в Украине ожидается переменная облачность, однако осадки предусматривают лишь в отдельных регионах. Кроме этого, будут также порывы ветра.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако на большинстве территорий день пройдет без осадков. В то же время местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Смотрите также В Киеве зацвели груши и алыча: ученый объяснил причины и опасности

Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что только в Крыму и на Херсонщине днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в большинстве западных областей днем местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 градусов тепла. Зато днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса, в Карпатах +12...+17 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и в области также прогнозируют переменную облачность, однако без осадков

Ветер будет юго-восточный️, 5 – 10 метров в секунду. Температура на Киевщине ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. Зато в Киеве ночью температура ожидается +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +19...+21;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +21...+23;

Николаев +21...+23;

Херсон +21...+23;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +20...+22;

Сумы +19...+21;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +20...+22;

Донецк +21...+23;

Луганск +19...+21;

Харьков +19...+21.



Прогноз погоды на 10 октября / Укргидрометцентр