Будет облачно, а местами дождливо: прогноз погоды в Украине на 10 октября
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 10 октября в Украине ожидается переменная облачность, однако осадки предусматривают лишь в отдельных регионах. Кроме этого, будут также порывы ветра.
Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако на большинстве территорий день пройдет без осадков. В то же время местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что только в Крыму и на Херсонщине днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в большинстве западных областей днем местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, на юге страны до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 градусов тепла. Зато днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса, в Карпатах +12...+17 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и в области также прогнозируют переменную облачность, однако без осадков
Ветер будет юго-восточный️, 5 – 10 метров в секунду. Температура на Киевщине ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. Зато в Киеве ночью температура ожидается +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +19...+21;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +19...+21;
- Винница +19...+21;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +21...+23;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +19...+21.