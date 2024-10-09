Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте на більшості територій день мине без опадів. Водночас подекуди можливі короткочасні дощі та навіть грози.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у більшості західних областей вдень подекуди очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, у східних областях +4...+9 градусів тепла. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 градуси, в Карпатах +12...+17 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та в області також прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів

Вітер буде південно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Натомість у Києві вночі температура очікується +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +19...+21;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +21…+23;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +19…+21;
  • Вінниця +19…+21;
  • Одеса +21…+23;
  • Миколаїв +21…+23;
  • Херсон +21…+23;
  • Сімферополь +21…+23;
  • Кропивницький +21…+23;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +19...+21;
  • Полтава +20…+22;
  • Дніпро +20…+22;
  • Запоріжжя +20…+22;
  • Донецьк +21…+23;
  • Луганськ +19…+21;
  • Харків +19…+21.

Погода на 10 жовня
Прогноз погоди на 10 жовтня / Укргідрометцентр