Небо над Україною буде вкрито хмарами, проте на більшості територій день мине без опадів. Водночас подекуди можливі короткочасні дощі та навіть грози.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що лише в Криму та на Херсонщині вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, у більшості західних областей вдень подекуди очікуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі опуститься до +7...+12 градусів, на півдні країни до +15 градусів, у східних областях +4...+9 градусів тепла. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 градуси, в Карпатах +12...+17 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та в області також прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів
Вітер буде південно-східний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Натомість у Києві вночі температура очікується +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +19...+21;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +21…+23;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Вінниця +19…+21;
- Одеса +21…+23;
- Миколаїв +21…+23;
- Херсон +21…+23;
- Сімферополь +21…+23;
- Кропивницький +21…+23;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +19...+21;
- Полтава +20…+22;
- Дніпро +20…+22;
- Запоріжжя +20…+22;
- Донецьк +21…+23;
- Луганськ +19…+21;
- Харків +19…+21.
Прогноз погоди на 10 жовтня / Укргідрометцентр