Також в Одеській області показали, що у жовтні зацвів бузок. Фахівці Національно ботанічного саду імені Гришка розповіли ТСН, що зараз відбувається повторне цвітіння і пояснили, чи є в ньому щось аномальне.

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Чому дерева зацвіли восени

Заступник директора Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Микола Шумик зазначив, що цвітіння дерев восени пов'язане з погодними умовами – аномальна спека та посуха, які трималися у Києві тривалий час.

Коли рослина переживає такий стрес, то вона губиться та починає реагувати активізацією фізіологічних процесів. Також таке стається, коли рослини відчувають свою загибель, вони починають цвісти. Це їхня максимальна реакція на стрес, і при цьому рослина хоче плодоносити – цвіте і дає насіння. Все це її виснажує, бо ж плодів від цього цвітіння не буде,

– пояснив Микола Шумик.

За його словами, повторне цвітіння шкодить деревам.

Наприклад, гіркокаштан, коли перебуває на межі своєї загибелі, – дуже часто викидає суцвіття восени. Антропогенний тиск на рослину – забруднення ґрунту, спека, токсичні гази у повітрі – послаблює її та провокує на цвітіння.

Кандидат біологічних наук додав, що дещо схоже трапляється і з магноліями.

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Старший науковий співробітник пояснив, що цвісти восени можуть інтродуковані рослини, тобто чужинці, які завезли з інших країн.

"Причина проста – це не їх природний ареал. Навіть звичайний гіркокаштан, який вважається символом Києва, був 300 років назад завезений до нас з Середземномор'я. Це теж інтродукована рослина, яка отримала стрес під час перевезення та переміщення у нові умови", – підсумував науковець.

Він додав, що наші аборигенні види – яблуні, вишні, черешні, попри спеку та аномальну погоду, повторно майже не цвітуть.