Немного потеплеет, будет небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды в Украине 11 мая

Погода в Украине в четверг, 11 мая, будет с переменной облачностью. Дождь прогнозируется только на Востоке Украины.

На Западе, Севере и Центре Украины на поверхности грунта будут заморозки от 0 до 5 градусов тепла. Правда, на территории всей страны станет теплее на несколько градусов.

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Погода в регионах Украины

На всей территории Украины прогнозируют переменную облачность. Средняя температура воздуха днем на Западе будет достигать 14 – 16 градусов тепла, ночью – 1 – 4 градуса. Теплее всего будет на Закарпатье: 18 – 20 градусов тепла днем и 4 – 6 – ночью.

Что касается Севера, то там средняя температура воздуха будет достигать 14 – 17 градусов днем и 3 – 5 – ночью. На Юге будет традиционно несколько теплее. Днем там прогнозируют 15 – 18 градусов тепла, ночью – 5 – 7 градусов.

На Востоке Украины днем будет ориентировочно 14 – 16 градусов тепла, ночью – 4 – 6. Правда, в Донецкой, Харьковской и Луганской областях днем возможен небольшой дождь.

В Киеве будет 15 – 17 градусов тепла днем и ориентировочно 3 – 5 градусов ночью. Также прогнозируют переменную облачность, без осадков.

В Украине предупреждают о пожарной опасности

10 – 12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– предупредили синоптики.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине 11 марта / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах Украины

Киев – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15



Прогноз погоды в Украине 11 мая / Фото Укргидрометцентра.