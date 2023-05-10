Немного потеплеет, будет небольшой дождь и заморозки: прогноз погоды в Украине 11 мая
Погода в Украине в четверг, 11 мая, будет с переменной облачностью. Дождь прогнозируется только на Востоке Украины.
На Западе, Севере и Центре Украины на поверхности грунта будут заморозки от 0 до 5 градусов тепла. Правда, на территории всей страны станет теплее на несколько градусов.
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Погода в регионах Украины
На всей территории Украины прогнозируют переменную облачность. Средняя температура воздуха днем на Западе будет достигать 14 – 16 градусов тепла, ночью – 1 – 4 градуса. Теплее всего будет на Закарпатье: 18 – 20 градусов тепла днем и 4 – 6 – ночью.
Что касается Севера, то там средняя температура воздуха будет достигать 14 – 17 градусов днем и 3 – 5 – ночью. На Юге будет традиционно несколько теплее. Днем там прогнозируют 15 – 18 градусов тепла, ночью – 5 – 7 градусов.
На Востоке Украины днем будет ориентировочно 14 – 16 градусов тепла, ночью – 4 – 6. Правда, в Донецкой, Харьковской и Луганской областях днем возможен небольшой дождь.
В Киеве будет 15 – 17 градусов тепла днем и ориентировочно 3 – 5 градусов ночью. Также прогнозируют переменную облачность, без осадков.
В Украине предупреждают о пожарной опасности
10 – 12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– предупредили синоптики.
Погода в городах Украины
Киев – +15...+17
Ужгород – +18...+20
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +16...+18
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15