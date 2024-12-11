Небо над Украиной будет покрыто облаками. Кроме этого, предусматривают также осадки, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
В этот день возможны небольшие осадки преимущественно в виде снега. На юге и востоке страны также возможен умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололед и налипание мокрого снега.
Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадков не прогнозируется. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица.
Ветер северо – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью и днем от -4 градусов +1 градуса, на юге и юго-востоке страны 0...+5 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью +3...+8 градусов, днем -1...-6 градусов мороза.
Какой будет погода в Киеве и области
В столице и области будет облачно. Ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северно – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет колебаться от -4 градусов до +1 градуса. В Киеве в течение суток -1...-3 градуса мороза.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улицах.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -3 – -1
- Ужгород 0 – +2
- Львов -1 – +1
- Ивано-Франковск +1 – -1 -1
- Тернополь 0 – -2
- Черновцы 0 – -2
- Хмельницкий 0 – -2
- Луцк 0 – +2
- Ровно 0 – -2
- Житомир 0 – -2
- Винница 0 – +2
- Одесса +1 – +3
- Николаев +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Симферополь +3 – +5
- Кропивницкий -1 – +1
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – -2
- Сумы 0 – -2
- Полтава +1 – +1
- Днепр 0 – +2
- Запорожье +1 – +3
- Донецк +1 – +3
- Луганск 0 – +2
- Харьков -1 – +1
Прогноз погоды на 12 декабря / Укргидрометцентр