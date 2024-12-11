Неба над Україною буде вкрите хмарами. Крім цього, передбачають також опади, пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
У цей день можливі невеликі опади переважно у вигляді снігу. На півдні та сході країни також можливий помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.
Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях опадів не прогнозується. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень від -4 градусів +1 градуса, на півдні та південному сході країни 0...+5 градусів тепла; на високогір'ї Карпат вночі +3...+8 градусів, вдень -1...-6 градусів морозу.
Якою буде погода в Києві та області
У столиці та області буде хмарно️. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень коливатиметься від -4 градусів до +1 градуса. У Києві протягом доби -1...-3 градуси морозу.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулицях.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ -3 – -1
- Ужгород 0 – +2
- Львів -1 – +1
- Івано-Франківськ +1 – -1
- Тернопіль 0 – -2
- Чернівці 0 – -2
- Хмельницький 0 – -2
- Луцьк 0 – +2
- Рівне 0 – -2
- Житомир 0 – -2
- Вінниця 0 – +2
- Одеса +1 – +3
- Миколаїв +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Сімферополь +3 – +5
- Кропивницький -1 – +1
- Черкаси 0 – +2
- Чернігів 0 – -2
- Суми 0 – -2
- Полтава +1 – +1
- Дніпро 0 – +2
- Запоріжжя +1 – +3
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ 0 – +2
- Харків -1 – +1
Прогноз погоди на 12 грудня / Укргідрометцентр