Несколько областей Украины накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 13 февраля
Пятница, 13 февраля, принесет в Украину пасмурную погоду с преимущественно облачным небом. Такую ситуацию будут формировать поле пониженного атмосферного давления и влажный воздух, поступающий с юга.
Соответствующий прогноз предоставили в Украинском гидрометеорологическом центре. Там рассказали, насколько теплой будет пятница.
Чего ожидать от погоды 13 февраля?
Как информируют синоптики, осадки ожидаются лишь в отдельных регионах. Так, небольшой дождь возможен днем на юге, а также на востоке и в самых западных областях. На остальной территории страны осадков не предвидится.
В то же время стоит быть особенно внимательными из-за туманов, которые ночью и утром будут образовываться в центральных, большинстве южных, а иногда и в западных и северных областях. Кроме того, на дорогах (за исключением южных регионов) местами будет содержаться гололедица – это создает дополнительную опасность для водителей.
Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. Температурный фон в течение суток:
- ночью: от +3 градусов до -2 градусов (в восточных областях холоднее – 0...-5 градусов);
- днем: 0...+5 тепла.
Теплее будет на Закарпатье и в южной части страны: ночью +1...+6, днем +4...+9. В Крыму температура днем может подняться до +15 градусов.
Какая погода будет в областных центрах?
Киев +1...+3;
Ужгород +5...+7;
Львов +3...+5;
Ивано-Франковск +3...+5;
Тернополь +2...+4;
Черновцы +3...+5;
Хмельницкий +2...+4;
Луцк +2...+4;
Ровно +2...+4;
Житомир +2...+4;
Винница +2...+4;
Одесса +5...+7;
Николаев +6...+8;
Херсон +6...+8;
Симферополь +12...+14;
Кропивницкий +3...+5;
Черкассы +2...+4;
Чернигов +2...+4;
Сумы +2...+4;
Полтава +2...+4;
Днепр +3....+5;
Запорожье +5...+7;
Донецк +3...+5;
Луганск +1...+3;
Харьков +2...+4.
Прогноз погоды на 13 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Вернутся ли в Украину морозы?
Сильных морозов до конца зимы не прогнозируют, возможны лишь небольшие похолодания. Циклоны с юго-запада 14 – 15 февраля принесут достаточно много осадков.
Виталий Постригань, начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии, в комментарии для "Телеграфа" рассказал об ожидаемой погоде на весну. По его словам, ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми.
Он сообщил, что в течение апреля и мая возможен дефицит осадков и засушливая погода. Весеннее половодье же, наоборот, имеет все шансы быть заметным, с наиболее высоким уровнем во второй половине марта