Опасность на Западе, снег и гололедица: прогноз погоды на 13 января

Погода в Украине в субботу, 13 января, будет облачной и снежной. Только местами осадков не прогнозируют.

Холоднее всего будет на Севере, Востоке и в Карпатах, теплее всего – на Западе и Юге. В западных регионах прогнозируют метели.

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Какая будет погода в регионах Украины

Погода по всей территории Украины будет облачной и снежной. Правда, осадков не прогнозируется на Востоке, ночью и на Юге страны.

На дорогах страны гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Западе страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду, метели,

– рассказали синоптики.

В Карпатах, на Востоке и северо-восточных областях ночью будет 15 – 20 градусов мороза, днем – 9 – 14 градусов. На Западе страны и в большинстве южных областей – ночью 7 – 12 и 0 – 5 градусов мороза днем, на остальной территории – ночью 10 – 15 градусов, днем – 3 – 8 градусов мороза.

Кстати, синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности, то есть 3 уровень, из-за метели и снегопадов. В частности, 14 января на высокогорье Ивано-Франковской области возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Так что людям не советуют идти на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность, то есть 2 уровень, будет:

12 – 13 января – на высокогорье Ивано-Франковской области;

12 – 14 января на высокогорье Закарпатской области.

Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра

Стоит отметить, что в Киевской области прогнозируют облачную погоду со снегом, на дорогах – гололедицу.

Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, 7 – 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 – 15 градусов, днем – 3 – 8 градусов мороза.

В столице Украины – ночью 10 – 12 градусов мороза, днем – 5 – 7 градусов.

Какая погода в городах Украины

Киев -7…-5

Ужгород -3…-1

Львов -3…-1

Ивано-Франковск -4…-2

Тернополь -3…-1

Черновцы -3…-1

Хмельницкий -3…-1

Луцк -3…-1

Ровно -3…-1

Житомир -4…-2

Винница -3…-1

Одесса -3…-1

Николаев -5…-3

Херсон -4…-2

Симферополь 0…-2

Кропивницкий -8…-6

Черкассы -7…-5

Чернигов -11…-9

Сумы -13…-11

Полтава -10…-8

Днепр -10…-8

Запорожье -8…-6

Донецк -12…-10

Луганск -12…-10

Харьков -12…-10



Прогноз погоды на 13 января / Укргидрометцентр.