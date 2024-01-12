Опасность на Западе, снег и гололедица: прогноз погоды на 13 января
Погода в Украине в субботу, 13 января, будет облачной и снежной. Только местами осадков не прогнозируют.
Холоднее всего будет на Севере, Востоке и в Карпатах, теплее всего – на Западе и Юге. В западных регионах прогнозируют метели.
Смотрите также В Украине начались морозы: в ISW проанализировали влияние погоды на боевые действия
Какая будет погода в регионах Украины
Погода по всей территории Украины будет облачной и снежной. Правда, осадков не прогнозируется на Востоке, ночью и на Юге страны.
На дорогах страны гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Западе страны местами порывы 15 – 20 метров в секунду, метели,
– рассказали синоптики.
В Карпатах, на Востоке и северо-восточных областях ночью будет 15 – 20 градусов мороза, днем – 9 – 14 градусов. На Западе страны и в большинстве южных областей – ночью 7 – 12 и 0 – 5 градусов мороза днем, на остальной территории – ночью 10 – 15 градусов, днем – 3 – 8 градусов мороза.
Кстати, синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности, то есть 3 уровень, из-за метели и снегопадов. В частности, 14 января на высокогорье Ивано-Франковской области возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Так что людям не советуют идти на высокогорье.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность, то есть 2 уровень, будет:
- 12 – 13 января – на высокогорье Ивано-Франковской области;
- 12 – 14 января на высокогорье Закарпатской области.
Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности / Карта Укргидрометцентра
Стоит отметить, что в Киевской области прогнозируют облачную погоду со снегом, на дорогах – гололедицу.
Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, 7 – 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 – 15 градусов, днем – 3 – 8 градусов мороза.
В столице Украины – ночью 10 – 12 градусов мороза, днем – 5 – 7 градусов.
Какая погода в городах Украины
- Киев -7…-5
- Ужгород -3…-1
- Львов -3…-1
- Ивано-Франковск -4…-2
- Тернополь -3…-1
- Черновцы -3…-1
- Хмельницкий -3…-1
- Луцк -3…-1
- Ровно -3…-1
- Житомир -4…-2
- Винница -3…-1
- Одесса -3…-1
- Николаев -5…-3
- Херсон -4…-2
- Симферополь 0…-2
- Кропивницкий -8…-6
- Черкассы -7…-5
- Чернигов -11…-9
- Сумы -13…-11
- Полтава -10…-8
- Днепр -10…-8
- Запорожье -8…-6
- Донецк -12…-10
- Луганск -12…-10
- Харьков -12…-10