В воздухе останется приятный запах лета: прогноз погоды на 13 сентября

В среду, 13 сентября, в Украине будет достаточно тепло и совсем без осадков. Погода будет напоминать жаркие летние дни, в которые точно захочется погрузиться в прохладный водоем.

Эти дни являются последней возможностью насладиться теплыми солнечными лучами перед будущей зимой. Такая погода сама побуждает украинцев к прогулке.

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Что ждать украинцам

По всей Украине синоптики прогнозируют полное отсутствие осадков – небо в среду будет облачным. Ветер будет спокойным и будет веять переменные направления. Его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

На Юге у моря и на Западе будет достаточно тепло. Именно поэтому термометр будет достигать отметки 12 – 15 градусов, днем же следует рассчитывать на 24 – 30 градусов с отметкой "плюс". На Востоке и частично на Севере придет небольшое похолодание – температура достигнет 8 – 13 градусов ночью и 19 – 24 градуса днем.

Какая будет погода на Киевщине

Киевлян ожидает переменная облачность с небольшим ветерком. Он повеет с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью области будет довольно прохладно и отметка термометра спустится до 8-13 градусов, днем она достигнет 23-28 градусов. В самой же столице следует ожидать 11 – 13 градусов ночью и 26 – 28 градусов днем.

Температура по областям

Киев – +26...+28

Ужгород – +28...+30

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – 25...+27

Черкассы – 26...+28

Чернигов – 23...+25

Сумы – +21...+23

Полтава – +26...+28

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +21...+23

Погода в Украине 13 сентября / карта Укргидрометцентра