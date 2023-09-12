В воздухе останется приятный запах лета: прогноз погоды на 13 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 13 сентября, в Украине будет достаточно тепло и совсем без осадков. Погода будет напоминать жаркие летние дни, в которые точно захочется погрузиться в прохладный водоем.
Эти дни являются последней возможностью насладиться теплыми солнечными лучами перед будущей зимой. Такая погода сама побуждает украинцев к прогулке.
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Что ждать украинцам
По всей Украине синоптики прогнозируют полное отсутствие осадков – небо в среду будет облачным. Ветер будет спокойным и будет веять переменные направления. Его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
На Юге у моря и на Западе будет достаточно тепло. Именно поэтому термометр будет достигать отметки 12 – 15 градусов, днем же следует рассчитывать на 24 – 30 градусов с отметкой "плюс". На Востоке и частично на Севере придет небольшое похолодание – температура достигнет 8 – 13 градусов ночью и 19 – 24 градуса днем.
Какая будет погода на Киевщине
Киевлян ожидает переменная облачность с небольшим ветерком. Он повеет с юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью области будет довольно прохладно и отметка термометра спустится до 8-13 градусов, днем она достигнет 23-28 градусов. В самой же столице следует ожидать 11 – 13 градусов ночью и 26 – 28 градусов днем.
Температура по областям
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +28...+30
- Ивано-Франковск – +27...+29
- Тернополь – +27...+29
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +27...+29
- Ровно – +27...+29
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +25...+27
- Кропивницкий – 25...+27
- Черкассы – 26...+28
- Чернигов – 23...+25
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +23...+25
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +21...+23
Погода в Украине 13 сентября / карта Укргидрометцентра