Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 14 апреля

Погода в воскресенье, 14 апреля будет кардинально отличаться от предыдущих солнечных деньков. Так, особого снижения температуры не прогнозируется, но Украину накроют осадки.

Кроме кратковременных дождей, днем в некоторых регионах будет слышна и гроза. Несмотря на осадки, которые идут на некоторые регионы Украины, температурный режим будет оставаться высоким.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют 14 апреля облачную погоду, однако время от времени на небе будет появляться солнце. Ночью украинцы могут быть спокойными – осадков не ожидается, однако уже днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях будут кратковременные дожди. Также вероятны грозы.

Ветер юго-западный, иногда с переходом на западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Метеорологи предупреждают, что днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать 7 – 12 градусов, а днем преимущественно не будет подниматься выше 18 – 23 градусов. Однако теплее будет на южной части, на Закарпатье и Прикарпатье – там местами до 26 градусов тепла. Уже классически в Карпатах среднесуточная температура будет ниже, чем в других регионах – ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 10 – 15 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +`21...+23

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +21...+23

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +21...+23

Луцк +21...+23

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +21...+23

Одесса +22...+24

Николаев +21...+23

Херсон +21...+23

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +20...+22

Чернигов +19...+21

Сумы +18...+20

Полтава +19...+21

Днепр +19...+21

Запорожье +21...+23

Донецк +19...+21

Луганск +19...+21

Харьков +19...+21

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / Укргидрометцентр