Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 14 апреля
Погода в воскресенье, 14 апреля будет кардинально отличаться от предыдущих солнечных деньков. Так, особого снижения температуры не прогнозируется, но Украину накроют осадки.
Кроме кратковременных дождей, днем в некоторых регионах будет слышна и гроза. Несмотря на осадки, которые идут на некоторые регионы Украины, температурный режим будет оставаться высоким.
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Погода по Украине
Синоптики прогнозируют 14 апреля облачную погоду, однако время от времени на небе будет появляться солнце. Ночью украинцы могут быть спокойными – осадков не ожидается, однако уже днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях будут кратковременные дожди. Также вероятны грозы.
Ветер юго-западный, иногда с переходом на западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Метеорологи предупреждают, что днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью не будет превышать 7 – 12 градусов, а днем преимущественно не будет подниматься выше 18 – 23 градусов. Однако теплее будет на южной части, на Закарпатье и Прикарпатье – там местами до 26 градусов тепла. Уже классически в Карпатах среднесуточная температура будет ниже, чем в других регионах – ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 10 – 15 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +`21...+23
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +21...+23
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +21...+23
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +21...+23
- Ровно +20...+22
- Житомир +20...+22
- Винница +21...+23
- Одесса +22...+24
- Николаев +21...+23
- Херсон +21...+23
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +19...+21
- Сумы +18...+20
- Полтава +19...+21
- Днепр +19...+21
- Запорожье +21...+23
- Донецк +19...+21
- Луганск +19...+21
- Харьков +19...+21
Прогноз погоды в Украине на 14 апреля / Укргидрометцентр