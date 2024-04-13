Окрім короткочасних дощів, вдень у деяких регіонах буде чути й грозу. Попри опади, які сунуть на деякі регіони України, температурний режим лишатиметься високим.
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Погода по Україні
Синоптики прогнозують 14 квітня хмарну погоду, однак час від часу на небі з'являтиметься сонце. Вночі українці можуть бути спокійними – опадів не очікується, однак вже вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях будуть короткочасні дощі. Також ймовірні грози.
Вітер південно-західний, інколи з переходом на західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Метеорологи попереджають, що вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі не перевищуватиме 7 – 12 градусів, а вдень переважно не підійматиметься вище 18 – 23 градусів. Проте тепліше буде на південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – там місцями до 26 градусів тепла. Вже класично у Карпатах середньодобова температура буде нижчою, аніж в інших регіонах – вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +`21...+23
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21...+23
- Рівне +20...+22
- Житомир +20...+22
- Вінниця +21...+23
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +21...+23
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +19...+21
- Суми +18...+20
- Полтава +19...+21
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +21...+23
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +19...+21
- Харків +19...+21
Прогноз погоди в Україні на 14 квітня / Укргідрометцентр