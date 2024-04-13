Окрім короткочасних дощів, вдень у деяких регіонах буде чути й грозу. Попри опади, які сунуть на деякі регіони України, температурний режим лишатиметься високим.

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Погода по Україні

Синоптики прогнозують 14 квітня хмарну погоду, однак час від часу на небі з'являтиметься сонце. Вночі українці можуть бути спокійними – опадів не очікується, однак вже вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях будуть короткочасні дощі. Також ймовірні грози.

Вітер південно-західний, інколи з переходом на західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Метеорологи попереджають, що вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі не перевищуватиме 7 – 12 градусів, а вдень переважно не підійматиметься вище 18 – 23 градусів. Проте тепліше буде на південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті – там місцями до 26 градусів тепла. Вже класично у Карпатах середньодобова температура буде нижчою, аніж в інших регіонах – вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +`21...+23

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +21...+23

Хмельницький +21...+23

Луцьк +21...+23

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +21...+23

Одеса +22...+24

Миколаїв +21...+23

Херсон +21...+23

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +21...+23

Черкаси +20...+22

Чернігів +19...+21

Суми +18...+20

Полтава +19...+21

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +19...+21

Луганськ +19...+21

Харків +19...+21