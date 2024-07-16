Чрезвычайная жара – местами целых 40 градусов и выше: прогноз погоды на 17 июля

Завтра, 17 июля, в Украине прогнозируют чрезвычайную жару – до 34...39 градусов тепла. Местами столбик термометра поднимется до 40 градусов тепла и даже выше.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Где возможны дожди и грозы

По данным синомптиков, ночью в северо-западной части, днем в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Относительно температуры воздуха, то ночью ожидают 20 – 25 градусов тепла, а вот днем солнце пригреет до 35 – 39 градусов. Тогда как , в южных и Винницкой областях местами в южных и Винницкой областях чрезвычайная жара 40 градусов; в западных областях ночью 18 – 23 градусов, днем 29 – 34 градусов, местами сильная жара 35 – 37 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +35...+37

Ужгород +32...+34

Львов +32...+33

Ивано-Франковск +32...+34

Тернополь +32...+34

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +33...+35

Луцк +31...+33

Ровно +30...+32

Житомир +35...+37

Винница +37...+39

Одесса +35...+37

Николаев +38...+40

Херсон +38...+40

Симферополь +36...+38

Кропивницкий +37...+39

Черкассы +36...+38

Чернигов +34...+36

Сумы +33...+35

Полтава +36...+38

Днепр +37...+39

Запорожье +37...+39

Донецк +35...+37

Луганск +34...+36

Харьков +36...+38



Прогноз погоды на 16 июля в Украине / Скриншот с сайта Украинского гидрометцентра