Небольшой мокрый снег и дождь, на Востоке до 9 градусов мороза: прогноз погоды на 20 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 20 февраля, будет с переменной облачностью. В некоторых областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.
На остальной территории – осадков не будет. Температура воздуха в большинстве областей, кроме Востока, будет на несколько градусов теплее, чем накануне, 19 февраля.
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Какой будет погода в регионах
Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют на Западе страны, а также в Житомирской области, днем – в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В остальных областях – осадков не будет.
Ветер преимущественно южный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, в восточных областях – до 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 тепла. На юге страны – до 6 градусов тепла, в западных областях ночью около нуля, днем 3 – 8 градусов тепла,
– объяснили синоптики.
В Киевской области ночью осадков не прогнозируют, днем – небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, также ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.
"Температура ночью 1 – 6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – рассказали синоптики.
В столице Украины будет ночью 2 – 4 градуса мороза, днем 0 – 2 тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +1...+3
- Винница – +2...+4
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...+2
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...-2
- Харьков – 0...+2