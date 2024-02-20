Небольшой мокрый снег и дождь, на Востоке до 9 градусов мороза: прогноз погоды на 20 февраля

20 февраля 2024, 09:00
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине во вторник, 20 февраля, будет с переменной облачностью. В некоторых областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

На остальной территории – осадков не будет. Температура воздуха в большинстве областей, кроме Востока, будет на несколько градусов теплее, чем накануне, 19 февраля.

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Какой будет погода в регионах

Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют на Западе страны, а также в Житомирской области, днем – в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В остальных областях – осадков не будет.

Ветер преимущественно южный, ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градусов мороза, в восточных областях – до 9 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 тепла. На юге страны – до 6 градусов тепла, в западных областях ночью около нуля, днем 3 – 8 градусов тепла,
– объяснили синоптики.

В Киевской области ночью осадков не прогнозируют, днем – небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, также ориентировочно 5 – 10 метров в секунду.

"Температура ночью 1 – 6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – рассказали синоптики.

В столице Украины будет ночью 2 – 4 градуса мороза, днем 0 – 2 тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – 0...+2
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – 0...+2


Прогноз погоды на 20 февраля 2024 года / Укргидрометцентр

Автор: Діана Квасневська