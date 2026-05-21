Грозы и дожди накроют ряд областей, но пригреет до +30: прогноз погоды в Украине на 22 мая

Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет облачной с прояснениями. В ряде областей прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами. В то же время температурные значения повысятся по сравнению с прошлыми днями.

Об этом свидетельствует обновленный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Что прогнозируют на 22 мая?

Укргидрометцентр пишет, что в течение суток 22 мая ожидается неустойчивая погода с грозами и кратковременными дождями. В ночные часы осадки прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой, а также Одесской областях.

Днем дожди охватят почти всю территорию страны, за исключением большинства западных регионов. В южных, большинстве центральных и Харьковской областях местами возможны град и шквалы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

В целом ветер будет двигаться северным и северо-восточным направлениями со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Зато в Карпатах днем ожидаются сильные порывы ветра, которые будут двигаться от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем в большинстве областей пригреет до 25 – 30 градусов тепла, тогда как в западных регионах будет прохладнее и составит от 18 до 23 градусов тепла.

Как следует действовать во время непогоды?

Во время грозы следует избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других неустойчивых конструкций. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за ветра и возможных подтоплений отдельных участков.

Более того, отмечаем, что во время шквалов и града также стоит закрывать окна, не оставлять автомобили под деревьями и ха возможности ограничить пребывание на улице д улучшения погодных условий в вашем регионе.

Каких температур ждать в Украине?

Киев +28...+30;

Ужгород +23...+25;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +21...+23;

Винница +27...+29;

Одесса +22...+24;

Николаев +24...+26;

Херсон +25...+27;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +27...+29;

Сумы +27...+29;

Полтава +27...+29;

Днепр +27...+29;

Запорожье +27...+29;

Донецк +28...+30;

Луганск +28...+30;

Харьков +27...+29.



Прогноз погоды на 22 мая в Украине / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Вышеупомянутые температуры не являются аномальными для мая в Украине, поскольку воздух может прогреваться до подобных значений из-за поступления теплой воздушной массы. В целом в этот период возможны как летняя жара, так и снижение температурных показателей с дождями и грозами.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В ближайшее время погода в Украине и в дальнейшем будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и шквалистым ветром. В некоторых областях возможны осадки в виде града. Кое-где также прогнозируют жаркие условия.

В ряд областей уже пришло метеорологическое лето, в частности в Киеве оно началось в первые дни мая. Также в конце текущей недели кое-где значительно повысятся значения из-за поступления тепла с Каспия.

Зато погода несколько изменится с началом следующей недели. По данным Укргидрометцентра, специалисты предусматривают снижение температуры на 3 – 5 градусов, несмотря на незначительное временное потепление, которое будет на выходных.