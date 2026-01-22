Морозы отступают, однако возможен снег: прогноз погоды на 23 января
- 23 января в Украине ожидается значительное потепление с осадками в виде небольшого снега в большинстве областей.
- Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза на северо-востоке, а на юге и Закарпатье днем поднимется до -3...+2 градусов.
В пятницу, 23 января, украинцев ждет ощутимое потепление. После затяжных холодов температура воздуха в большинстве регионов поднимется, а мороз постепенно будет отступать.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Читайте также Январь стал самым холодным за по меньшей мере последнее десятилетие: какие прогнозы в дальнейшем
Чего ожидать 23 января?
23 января в Украине произойдет дальнейшее ослабление мороза из-за изменения синоптической ситуации. Давление продолжит падать, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.
Зато к нам начнет поступать влажный и значительно теплее воздух с Черного моря и Балкан. Из-за этого небо будет затуманенное, а в большинстве областей ожидается небольшой снег.
Ветер ожидается восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
На северо-востоке страны ночью синоптики прогнозируют 10 – 15 градусов мороза, днем до 5 – 10 градусов мороза. На юге, а также в Закарпатье и на Прикарпатье температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся от -3 до +2.
На остальной территории ночью прогнозируется 6 – 11 градусов мороза, днем – от -2 до -7.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев -7...-5;
- Ужгород -1...+1;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -7...-5;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -5...-3;
- Ровно -5...-3;
- Житомир -5...-3;
- Винница -5...-3;
- Одесса -1...+1;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -5...-3;
- Черкассы -5...-3;
- Чернигов -8...-6;
- Сумы -8...-6;
- Полтава -8...-6;
- Днепр -5...-3;
- Запорожье -3...-1;
- Донецк -7...-5;
- Луганск -8...-6;
- Харьков -8...-6.
Стоит ли ожидать осадков?
Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что значительных осадков ожидать не стоит. По его словам, это касается как дождя, так и снега, поэтому больших снегопадов не будет.
В то же время в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье снег будет сопровождаться дождем в субботу, 24 января, в результате чего на этих территориях может образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.