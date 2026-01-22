Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Чого очікувати 23 січня?
23 січня в Україні відбудеться подальше послаблення морозу через зміну синоптичної ситуації. Тиск продовжить падати, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме.
Натомість до нас почне надходити вологе і значно тепліше повітря з Чорного моря та Балкан. Через це небо буде захмарене, а в більшості областей очікується невеликий сніг.
Вітер очікується східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
На північному сході країни вночі синоптики прогнозують 10 – 15 градусів морозу, вдень до 5 – 10 градусів морозу. На півдні, а також у Закарпатті та на Прикарпатті температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться від -3 до +2.
На решті території вночі прогнозується 6 – 11 градусів морозу, вдень – від -2 до -7.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ -7...-5;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -1…+1;
- Івано-Франківськ -1…+1;
- Тернопіль -1…+1;
- Чернівці -7…-5;
- Хмельницький -1…+1;
- Луцьк -5…-3;
- Рівне -5…-3;
- Житомир -5…-3;
- Вінниця -5…-3;
- Одеса -1…+1;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь -1…+1;
- Кропивницький -5…-3;
- Черкаси -5…-3;
- Чернігів -8…-6;
- Суми -8…-6;
- Полтава -8…-6;
- Дніпро -5…-3;
- Запоріжжя -3…-1;
- Донецьк -7…-5;
- Луганськ -8…-6;
- Харків -8…-6.
Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Карта Укргідрометцентру
Чи варто очікувати на опади?
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив, що значних опадів очікувати не варто. За його словами, це стосується як дощу, так і снігу, тож великих снігопадів не буде.
Водночас у південній частині, а також на Закарпатті та Прикарпатті сніг супроводжуватиметься дощем у суботу, 24 січня, внаслідок чого на цих територіях може утворюватися ожеледиця, тож варто бути обережними.