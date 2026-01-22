Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також Січень став найхолоднішим за щонайменше останнє десятиліття: які прогнози надалі

Чого очікувати 23 січня?

23 січня в Україні відбудеться подальше послаблення морозу через зміну синоптичної ситуації. Тиск продовжить падати, а холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме.

Натомість до нас почне надходити вологе і значно тепліше повітря з Чорного моря та Балкан. Через це небо буде захмарене, а в більшості областей очікується невеликий сніг.

Вітер очікується східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На північному сході країни вночі синоптики прогнозують 10 – 15 градусів морозу, вдень до 5 – 10 градусів морозу. На півдні, а також у Закарпатті та на Прикарпатті температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться від -3 до +2.

На решті території вночі прогнозується 6 – 11 градусів морозу, вдень – від -2 до -7.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ -7...-5;

Ужгород -1…+1;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль -1…+1;

Чернівці -7…-5;

Хмельницький -1…+1;

Луцьк -5…-3;

Рівне -5…-3;

Житомир -5…-3;

Вінниця -5…-3;

Одеса -1…+1;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -5…-3;

Чернігів -8…-6;

Суми -8…-6;

Полтава -8…-6;

Дніпро -5…-3;

Запоріжжя -3…-1;

Донецьк -7…-5;

Луганськ -8…-6;

Харків -8…-6.

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Карта Укргідрометцентру

Чи варто очікувати на опади?