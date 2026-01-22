Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать 23 января?

23 января в Украине произойдет дальнейшее ослабление мороза из-за изменения синоптической ситуации. Давление продолжит падать, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.

Зато к нам начнет поступать влажный и значительно теплее воздух с Черного моря и Балкан. Из-за этого небо будет затуманенное, а в большинстве областей ожидается небольшой снег.

Ветер ожидается восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На северо-востоке страны ночью синоптики прогнозируют 10 – 15 градусов мороза, днем до 5 – 10 градусов мороза. На юге, а также в Закарпатье и на Прикарпатье температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся от -3 до +2.

На остальной территории ночью прогнозируется 6 – 11 градусов мороза, днем – от -2 до -7.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев -7...-5;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -7...-5;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -5...-3;

Ровно -5...-3;

Житомир -5...-3;

Винница -5...-3;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -5...-3;

Чернигов -8...-6;

Сумы -8...-6;

Полтава -8...-6;

Днепр -5...-3;

Запорожье -3...-1;

Донецк -7...-5;

Луганск -8...-6;

Харьков -8...-6.

Прогноз погоды в Украине на 23 января / Карта Укргидрометцентра

Стоит ли ожидать осадков?