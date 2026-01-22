Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать 23 января?

23 января в Украине произойдет дальнейшее ослабление мороза из-за изменения синоптической ситуации. Давление продолжит падать, а холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока постепенно будет отступать.

Зато к нам начнет поступать влажный и значительно теплее воздух с Черного моря и Балкан. Из-за этого небо будет затуманенное, а в большинстве областей ожидается небольшой снег.

Ветер ожидается восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На северо-востоке страны ночью синоптики прогнозируют 10 – 15 градусов мороза, днем до 5 – 10 градусов мороза. На юге, а также в Закарпатье и на Прикарпатье температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся от -3 до +2.

На остальной территории ночью прогнозируется 6 – 11 градусов мороза, днем – от -2 до -7.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев -7...-5;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -7...-5;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -5...-3;
  • Ровно -5...-3;
  • Житомир -5...-3;
  • Винница -5...-3;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -5...-3;
  • Черкассы -5...-3;
  • Чернигов -8...-6;
  • Сумы -8...-6;
  • Полтава -8...-6;
  • Днепр -5...-3;
  • Запорожье -3...-1;
  • Донецк -7...-5;
  • Луганск -8...-6;
  • Харьков -8...-6.

Прогноз погоды в Украине на 23 января / Карта Укргидрометцентра

Стоит ли ожидать осадков?

  • Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что значительных осадков ожидать не стоит. По его словам, это касается как дождя, так и снега, поэтому больших снегопадов не будет.

  • В то же время в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье снег будет сопровождаться дождем в субботу, 24 января, в результате чего на этих территориях может образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.