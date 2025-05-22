Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой прогноз погоды на 23 мая
Синоптики предупреждают, что погоду западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей будет определять активный атмосферный фронт. В этих регионах ожидаются умеренные кратковременные дожди, днем – грозы, местами значительные ливни, град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
На остальной территории Украины будет царить сухая погода. При этом с юга будет поступать теплый воздух, что обеспечит комфортную и даже жаркую температуру.
Ветер будет юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем – +20...+25 градусов, в юго-восточной части Украины столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Зато на крайнем западе будет прохладнее – лишь 13 – 18 градусов тепла.
Какой будет погода в Киеве и области
В Киеве и области 23 мая осадков не ожидается. В течение суток будет сохранять переменная облачность, ветер будет юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В столице ночью будет +12...+14 градусов, днем – комфортные +23...+25 градусов. В то же время в Киевской области столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов, а уже днем поднимутся до +20...+25 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +19...+21;
- Хмельницкий +19...+21;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Винница +21...+23;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды на 23 мая / Карта Укргидрометцентра
К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в этом году метеорологическое лето может начаться чуть позже чем обычно. Она отметила, что преимущественно это происходит во второй декаде мая.