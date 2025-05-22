Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Який прогноз погоди на 23 травня

Синоптики попереджають, що погоду західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей визначатиме активний атмосферний фронт. У цих регіонах очікуються помірні короткочасні дощі, вдень – грози, місцями значні зливи, град і шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

На решті території України пануватиме суха погода. При цьому з півдня надходитиме тепле повітря, що забезпечить комфортну і навіть спекотну температуру.

Вітер буде південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +9...+14 градусів, удень – +20...+25 градусів, у південно-східній частині України стовпчики термометрів піднімуться аж до +28 градусів. Натомість на крайньому заході буде прохолодніше – лише 13 – 18 градусів тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області 23 травня опадів не очікується. Впродовж доби буде зберігати мінлива хмарність, вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У столиці вночі буде +12...+14 градусів, удень – комфортні +23...+25 градусів. Водночас на Київщині стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 градусів, а вже вдень піднімуться до +20...+25 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +14...+16;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +14...+16;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +15...+17;

Рівне +19...+21;

Житомир +21...+23;

Вінниця +21...+23;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +22...+24;

Суми +22...+24;

Полтава +22...+24;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +23...+25.

Прогноз погоди на 23 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що цьогоріч метеорологічне літо може початися трохи пізніше ніж зазвичай. Вона зазначила, що переважно це відбувається у другій декаді травня.