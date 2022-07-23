На Западе посвежеет до +23 градусов: прогноз погоды на 24 июля

Погода в Украине в воскресенье, 24 июля, будет оставаться жаркой. Прохладнее станет только в западных областях нашего государства.

Именно западные регионы будут первыми принимать атмосферный фронт, который и ослабит жару. Уже к вечеру осадки и прохлада дойдут и до Севера.

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Жара так и останется на большей части территории

Синоптик Наталья Диденко отметила, что воздух на Западе посвежеет до +23...+28 градусов. На Закарпатье 23 июля были максимальные температуры +35...+37 градусов. А уже 24 июля они упадут до +30 градусов.

В большинстве же областей Украины в воскресенье стоит ждать в течение дня +27...+32 градуса. Это значит, что жара будет.

Прохлада не остановится на Западе

Атмосферный фронт принесет дожди, местами с грозами поначалу в западные регионы. Но к вечеру осадки распространятся на Север, кроме Сумщины.

Также будет дождь в Винницкой, части Одесской и Черкасской областей. Дожди локально возможны и в Луганской области.

Везде в остальных частях будет сухо и солнечно. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный, во время гроз возможны сильные порывы.

Погода в Киеве

В Киеве 24 июля должно быть жарким днем. Ожидаются температуры до +30…+32 градуса.

Дождь с грозой может быть во второй половине дня или к вечеру.

Прогноз погоды в городах Украины на 24 июля

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27..+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +27...+29

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 24 июля / Фото Укргидрометцентра