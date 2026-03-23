Ночные заморозки и до +19 днем: погода на 24 марта

Во вторник, 24 марта, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве регионов будет без осадков и с ощутимым потеплением.

Детальный прогноз погоды сделали в Укргидрометцентре.

Актуально Весенние качели: когда потеплеет до +18 на этой неделе, и как ухудшится погода после

Чего ожидать от погоды 24 марта?

Небольшой дождь может пройти лишь местами на юго-востоке страны. В целом будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В то же время в южных областях прогнозируют 1 – 6 градусов тепла ночью и до +16 днем.

На Закарпатье и Одесской области до 19 градусов тепла. Тем временем в Карпатах ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +12...+14;

Ужгород +16...+18;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +13...+15;

Херсон +12...+14;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +13...+15;

Днепр +13...+15;

Запорожье +12...+14;

Донецк +8...+10;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды на 24 марта 2026 года / Изображение Укргидрометцентра

Вернется ли в Украину снежная погода?