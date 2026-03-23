Ночные заморозки и до +19 днем: погода на 24 марта
Во вторник, 24 марта, в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве регионов будет без осадков и с ощутимым потеплением.
Детальный прогноз погоды сделали в Укргидрометцентре.
Чего ожидать от погоды 24 марта?
Небольшой дождь может пройти лишь местами на юго-востоке страны. В целом будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В то же время в южных областях прогнозируют 1 – 6 градусов тепла ночью и до +16 днем.
На Закарпатье и Одесской области до 19 градусов тепла. Тем временем в Карпатах ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды на 24 марта 2026 года / Изображение Укргидрометцентра
Вернется ли в Украину снежная погода?
По прогнозам синоптиков, в период с 22 по 24 марта преимущественно сохранится сухая погода, однако в южных регионах местами возможны слабые дожди. В ночь на 22 марта в Карпатах возможен небольшой мокрый снег.
А уже вскоре ожидается усиление влияния южных циклонов, которые могут принести осадки. Сейчас в южных областях местами наблюдаются незначительные дожди.