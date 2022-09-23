Придут ночные заморозки, а дожди наконец отступят: прогноз погоды на 24 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В Украине в субботу, 24 сентября, наконец-то не прогнозируют масштабных осадков. Будет дождь только на Востоке и в Крыму.
Средняя дневная температура составит +12...+14 градусов. Теплее всего будет в Херсоне и Луганске. Там температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов.
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В Киеве прогнозируют +12...+14 градусов. В украинской столице облачно с прояснениями.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что дожди, наконец, будут отступать. Тем временем в Украину придут заморозки.
Поэтому в ближайшую ночь – внимание! – заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до Севера Украины и центральных областей (кроме Днепропетровской области),
– рассказала синоптик.
Какая будет погода в городах Украины 24 сентября
Ужгород – +15...+17
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +12...+14