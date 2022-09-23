Придут ночные заморозки, а дожди наконец отступят: прогноз погоды на 24 сентября

В Украине в субботу, 24 сентября, наконец-то не прогнозируют масштабных осадков. Будет дождь только на Востоке и в Крыму.

Средняя дневная температура составит +12...+14 градусов. Теплее всего будет в Херсоне и Луганске. Там температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов.

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В Киеве прогнозируют +12...+14 градусов. В украинской столице облачно с прояснениями.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко заявила, что дожди, наконец, будут отступать. Тем временем в Украину придут заморозки.

Поэтому в ближайшую ночь – внимание! – заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до Севера Украины и центральных областей (кроме Днепропетровской области),

– рассказала синоптик.

Какая будет погода в городах Украины 24 сентября

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 24 сентября / Фото Укргидрометцентра.