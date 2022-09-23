Середня денна температура становитиме +12...+14 градусів. Найтепліше буде у Херсоні та Луганську. Там температура повітря прогріється до +16...+18 градусів.
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У Києві прогнозують +12...+14 градусів. В українській столиці буде хмарно з проясненням.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що дощі нарешті відступатимуть. Тим часом в Україну завітають заморозки.
Тому найближчої ночі – увага! – заморозки очікуються у західних областях, а в ніч на неділю вони поширяться до Півночі України та центральних областей (окрім Дніпропетровщини),
– розповіла синоптикиня.
Якою буде погода у містах України 24 вересня
Ужгород – +15...+17
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +13...+15
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +14...+16
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 24 вересня / Фото Укргідрометцентру