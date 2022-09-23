Середня денна температура становитиме +12...+14 градусів. Найтепліше буде у Херсоні та Луганську. Там температура повітря прогріється до +16...+18 градусів.

Зауважте Осінь здивує українців сонцем і + 25 градусами: в яких областях чекати різке потепління

У Києві прогнозують +12...+14 градусів. В українській столиці буде хмарно з проясненням.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що дощі нарешті відступатимуть. Тим часом в Україну завітають заморозки.

Тому найближчої ночі – увага! – заморозки очікуються у західних областях, а в ніч на неділю вони поширяться до Півночі України та центральних областей (окрім Дніпропетровщини),

– розповіла синоптикиня.

Якою буде погода у містах України 24 вересня

Ужгород – +15...+17

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +14...+16

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 24 вересня / Фото Укргідрометцентру