Дожди с грозами и ветер: какой будет погода в Украине 26 апреля

В Украину 26 апреля зайдет атмосферный фронт с северо-запада, который принесет осадки почти во все регионы. Вместе с дождями ожидается усиление ветра и снижение дневной температуры.

Воздух в некоторых регионах может прогреться лишь до 11 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 26 апреля?

В Украине сохраняется влияние холодной воздушной массы, которая периодически сменяется осадками. В воскресенье, 26 апреля, с северо-запада ожидается поступление мощного атмосферного фронта, что принесет дожди практически во все регионы страны.

Ночью заморозков не прогнозируется, однако днем температура воздуха снизится. На юге страны столбики термометров могут подниматься до +19 градусов, тогда как в западных и северных областях ожидается лишь +6...+11 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15 – 20 метров в секунду, что дополнительно усилит ощущение прохлады.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +8...+10;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +18...+20;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +17...+19;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +11...+13;

Днепр +17...+19;

Запорожье +17...+19;

Донецк +17...+19;

Луганск +17...+19;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 26 апреля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшее время?

Синоптики обнародовали первый прогноз на май. Известно, что среднемесячная температура в мае прогнозируется на уровне 12 – 15 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы. Количество осадков составит 35 – 76 миллиметров, а в горных областях – 88 – 138 миллиметров, что является 80–100% от нормы.

Однако, апрель также не сможет порадовать теплом. Недавно синоптик Виталий Постригань отметил, что ощутимого потепления в Украине по меньшей мере до конца апреля не прогнозируется. Причиной является влияние северного атмосферного процесса, который принес очередную волну холодного воздуха.

В свою очередь Иван Семилит также предупредил об осложнения погодных условий из-за циклона,, который будет поступать с северо-востока. По его словам, до конца месяца в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.