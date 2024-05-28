Дожди почти по всей Украине, а местами – с грозами: прогноз погоды на 29 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 29 мая, снова будет дождливой, а местами – с грозами. Осадки не прогнозируются лишь в некоторых областях на Западе и Севере.
Впрочем, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют теплую погоду. Несколько прохладнее будет на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.
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Какой будет погода 29 мая
Как прогнозируют синоптики, почти всю Украину ночью и днем накроют дожди, местами – с грозами. Без существенных осадков будет на Севере, а также в Ровненской и Волынской областях. В то же время на Житомирщине местами могут наблюдаться кратковременные дожди.
Несмотря на осадки, температура воздуха будет теплой. Почти на всей территории страны прогнозируют от +22 до +28 градусов. Прохладнее будет в южных областях, а также в Крыму, где температура воздуха будет достигать +19...+23 градусов.
Ночью синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов тепла, лишь на Западе будет прохладнее – +9...+14 градусов. На высокогорье Карпат – от +13 до +18.
По прогнозам синоптиков, ветер в среду, 29 мая, будет восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +21...+23,
- Тернополь – +23...+25,
- Черновцы – +20...+22,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +26...+28,
- Ровно – +26...+28,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +22...+24,
- Одесса – +18...+20,
- Николаев – +19...+21,
- Херсон – +19...+21,
- Симферополь – +21...+23,
- Кропивницкий – +21...+23,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +26...+28,
- Сумы – +27...+29,
- Полтава – +25...+27,
- Днепр – +25...+27,
- Запорожье – +22...+24,
- Донецк – +25...+27,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +26...+28.
Прогноз погоды в Украине на 29 мая 2024 года / Карта Укргидрометцентра
Пожарная опасность
Несмотря на осадки, в среду, 29 мая, в Украине предупреждают о пожарной опасности почти на всей территории страны. Так, предупреждение не распространяется только на Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Запорожскую области.