А вот днем будет достаточно тепло. Самая высокая температура будет в Одесской области и в Крыму – до +7 градусов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 3 декабря

Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью 0...-5 градусов, в Карпатах до -9; днем от -2 до +3, на западе и юге страны +1...+6.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...-5 градусов, днем от 2 до +3. В Киеве ночью -1...-3, днем 0...+2.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +3...+5

Львов +3...+5

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +2...+4

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +1...+3

Луцк +3...+5

Ровно +2...+4

Житомир 0...+2

Винница 0...+2

Одесса +4...+6

Николаев +2...+4

Херсон +3...+5

Симферополь +5...+7

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов -1...+1

Сумы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье +3....+5

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2



Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Укргидрометцентр