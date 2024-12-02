А вот днем будет достаточно тепло. Самая высокая температура будет в Одесской области и в Крыму – до +7 градусов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 3 декабря

Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью 0...-5 градусов, в Карпатах до -9; днем от -2 до +3, на западе и юге страны +1...+6.

Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...-5 градусов, днем от 2 до +3. В Киеве ночью -1...-3, днем 0...+2.

Погода в областных центрах

  • Киев 0...+2
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +3...+5
  • Ивано-Франковск +3...+5
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +1...+3
  • Луцк +3...+5
  • Ровно +2...+4
  • Житомир 0...+2
  • Винница 0...+2
  • Одесса +4...+6
  • Николаев +2...+4
  • Херсон +3...+5
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы -1...+1
  • Полтава 0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков 0...+2

прогноз погоды на 3 декабря 2024 года - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Укргидрометцентр