А вот днем будет достаточно тепло. Самая высокая температура будет в Одесской области и в Крыму – до +7 градусов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 3 декабря
Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду.
Температура ночью 0...-5 градусов, в Карпатах до -9; днем от -2 до +3, на западе и юге страны +1...+6.
Прогноз погоды в Киеве и в столичном регионе
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью 0...-5 градусов, днем от 2 до +3. В Киеве ночью -1...-3, днем 0...+2.
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +1...+3
- Луцк +3...+5
- Ровно +2...+4
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +4...+6
- Николаев +2...+4
- Херсон +3...+5
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов -1...+1
- Сумы -1...+1
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +3....+5
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Укргидрометцентр