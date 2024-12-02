А от удень буде досить тепло. Найвища температура буде на Одещині та в Криму – до +7 градусів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі 0...-5 градусів, у Карпатах до -9; вдень від -2 до +3, на заході та півдні країни +1...+6.
Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі 0...-5 градусів, удень від 2- до +3. У Києві вночі -1...-3, вдень 0...+2.
Погода в обласних центрах
- Київ 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львів +3...+5
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +2...+4
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +1...+3
- Луцьк +3...+5
- Рівне +2...+4
- Житомир 0...+2
- Вінниця 0...+2
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +2...+4
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +3...+5
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2
Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Укргідрометцентр