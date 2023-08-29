Наконец-то похолодание, но не везде: какой будет погода 30 августа
Источник:Укргидрометцентр
В среду на Западе Украины значительно снизится температура и будет дождь, а другие регионы будут страдать от жары. Также на 30 августа есть два предупреждения – одно о пожарной опасности, а другое о первом (желтом) уровне опасности.
Когда закончится жара – это, наверное, вторая мысль украинцев после мыслей о нашей победе. И это, наконец, произойдет! Но, к сожалению, только на Западе Украины. Впрочем, безумных +35 градусов уже не прогнозируют нигде, так что температурных рекордов в среду 30 августа не ждем.
Смотрите также Будет ли в Украине пиковая жара: какую температуру прогнозируют до конца лета
Какая будет погода в Украине 30 августа
В западных областях облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов, в Закарпатье +20...+25 градусов.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса; в восточных областях ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Погода в столице и области
В столичном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса. В Киеве ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33 градуса.
Предупреждение об опасности
Их на 30 августа целых два.
29 – 30 августа в Украине, кроме Запорожской, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожалуйста, не разжигайте костер в лесах и не сжигайте стерню в это время!
Пожарная опасность 30 августа / Укргидрометцентр
Другое предупреждение связано с дождями на Западе. 30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности. Не выходите на улицу во время грозы!
Первый уровень опасности 30 августа / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +31...+33
- Ужгород +22...+24
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +27...+29
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +25...+27
- Ровно +27...+29
- Житомир +30...+32
- Винница +27...+29
- Одесса +29...+31
- Николаев +30...+32
- Херсон +28...+30
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +30...+32
- Сумы +29...+31
- Полтава +29...+31
- Днепр +27...+29
- Запорожье +28...+30
- Донецк +26...+28
- Луганск +24…+26
- Харьков +26…+28
Прогноз погоды на 30 августа / Укргидрометцентр