Наконец-то похолодание, но не везде: какой будет погода 30 августа

В среду на Западе Украины значительно снизится температура и будет дождь, а другие регионы будут страдать от жары. Также на 30 августа есть два предупреждения – одно о пожарной опасности, а другое о первом (желтом) уровне опасности.

Когда закончится жара – это, наверное, вторая мысль украинцев после мыслей о нашей победе. И это, наконец, произойдет! Но, к сожалению, только на Западе Украины. Впрочем, безумных +35 градусов уже не прогнозируют нигде, так что температурных рекордов в среду 30 августа не ждем.

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Какая будет погода в Украине 30 августа

В западных областях облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +23...+28 градусов, в Закарпатье +20...+25 градусов.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса; в восточных областях ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Погода в столице и области

В столичном регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса. В Киеве ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33 градуса.

Предупреждение об опасности

Их на 30 августа целых два.

29 – 30 августа в Украине, кроме Запорожской, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожалуйста, не разжигайте костер в лесах и не сжигайте стерню в это время!

Пожарная опасность 30 августа / Укргидрометцентр

Другое предупреждение связано с дождями на Западе. 30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности. Не выходите на улицу во время грозы!

Первый уровень опасности 30 августа / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +31...+33

Ужгород +22...+24

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +26...+28

Черновцы +27...+29

Хмельницкий +26...+28

Луцк +25...+27

Ровно +27...+29

Житомир +30...+32

Винница +27...+29

Одесса +29...+31

Николаев +30...+32

Херсон +28...+30

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +30...+32

Черкассы +30...+32

Чернигов +30...+32

Сумы +29...+31

Полтава +29...+31

Днепр +27...+29

Запорожье +28...+30

Донецк +26...+28

Луганск +24…+26

Харьков +26…+28

Прогноз погоды на 30 августа / Укргидрометцентр