Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 30 января

Синоптики сообщили, что 30 января осадков не ожидается. Также не прогнозируется резких изменений погодных условий.

Только в большинстве областей ночью, а утром в некоторых ожидается туман.

Обратите внимание, что из-за тумана в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях объявлен І уровень опасности, желтый. Видимость будет достигать лишь 200 – 500 метров, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.

Где будет туман 30 января / Карта Укргидрометцентра

Ветер будет с южных направлений, слабый.

Ночью морозов не ожидается. Только в Карпатах температура может опуститься до отметки 0 градусов. На большинстве же территории Украины ночью будет в среднем +4 градуса, а днем местами пригреет до +16.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +8...+10
  • Ужгород +9...+11
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +9...+11
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +9...+11
  • Хмельницкий +9...+11
  • Луцк +9...+11
  • Ровно +8...+10
  • Житомир +8...+10
  • Винница +8...+10
  • Одесса +12...+14
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +14...+16
  • Кропивницкий +8...+10
  • Черкассы +8...+10
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +6...+8

Погода 30 января
Погода 30 января / Карта Укргидрометцентра