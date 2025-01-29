Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 30 січня

Синоптики повідомили, що 30 січня опадів не очікується. Також не прогнозується різких змін погодних умов.

Лише у більшості областей вночі, а зранку у деяких очікується туман.

Зверніть увагу, що через туман у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Видимість сягатиме лише 200 – 500 метрів, тому водіям і пішоходам слід бути обережними на дорогах.



Де буде туман 30 січня / Карта Укргідрометцентру

Вітер буде з південних напрямків, слабкий.

Уночі морозів не очікується. Лише у Карпатах температура може опуститися до позначки 0 градусів. На більшості ж території України вночі буде у середньому +4 градуси, а вдень місцями пригріє до +16.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +8...+10

Ужгород +9...+11

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +10...+12

Чернівці +9...+11

Хмельницький +9...+11

Луцьк +9...+11

Рівне +8...+10

Житомир +8...+10

Вінниця +8...+10

Одеса +12...+14

Миколаїв +10...+12

Херсон +11...+13

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +8...+10

Черкаси +8...+10

Чернігів +7...+9

Суми +7...+9

Полтава +7...+9

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +9...+11

Луганськ +7...+9

Харків +6...+8



Погода 30 січня / Карта Укргідрометцентру