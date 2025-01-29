Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 30 січня
Синоптики повідомили, що 30 січня опадів не очікується. Також не прогнозується різких змін погодних умов.
Лише у більшості областей вночі, а зранку у деяких очікується туман.
Зверніть увагу, що через туман у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Видимість сягатиме лише 200 – 500 метрів, тому водіям і пішоходам слід бути обережними на дорогах.
Де буде туман 30 січня / Карта Укргідрометцентру
Вітер буде з південних напрямків, слабкий.
Уночі морозів не очікується. Лише у Карпатах температура може опуститися до позначки 0 градусів. На більшості ж території України вночі буде у середньому +4 градуси, а вдень місцями пригріє до +16.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +8...+10
- Ужгород +9...+11
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +9...+11
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +9...+11
- Рівне +8...+10
- Житомир +8...+10
- Вінниця +8...+10
- Одеса +12...+14
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +8...+10
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +7...+9
- Суми +7...+9
- Полтава +7...+9
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +7...+9
- Харків +6...+8
Погода 30 січня / Карта Укргідрометцентру