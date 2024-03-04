Местами пройдут дожди, небо будет покрыто облаками: прогноз погоды на 5 марта

Во вторник 5 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет мокрый дождь со снегом.

Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь облака. На Западе Украины пройдет небольшой дождь, однако на остальной территории осадков не будет.

Смотрите также В Украину идет похолодание: синоптик назвал дату: синоптик назвал дату

Какой будет погода в Украине

Осадки в западных областях будут в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет +3 градусов тепла до -2 градусов мороза; днем столбики термометра покажут +5...+10 градусов тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму +11...+16 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями, без осадков️. Синоптики прогнозируют, что ветер южно – восточный ️, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +3 тепла до -2 мороза, днем +5...+10 градусов тепла. В Киеве ночью около 0, днем +7...+9 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +8...+10

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +9...+11

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8



Прогноз погоды на 5 марта / Укргидрометцентр