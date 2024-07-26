Какой будет погода в августе: прогноз погоды на месяц

Вскоре начнется третий месяц лета. Синоптики сделали прогноз относительно погоды в этот период.

В августе 2024 года средняя температура будет колебаться в пределах +20...+26 градусов. Кроме этого, в Карпатах она будет +17....+19 градусов.

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Какой будет погода в августе

Средняя месячная температура в августе будет на 2 градуса выше нормы. В то же время на юго-востоке страны показатель будет 2,5 градуса выше нормы. Согласно прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметра, в Карпатах 94 – 116 миллиметра. Это вполне в пределах нормы.

Средняя температура воздуха в течение августа составит +18...+24,8 градуса, в горах +16...+19 градусов (на высокогорье Карпат +13 градусов).

Самые низкие показатели термометра будут колебаться от +1...+7 градусов, на побережье морей +8...+13 градусов, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0...-2 градусов мороза.

Максимальная температура в течение августа составит +35,7...+39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40...+42 градуса, в горах +30...+36 градусов, на высокогорье Карпат +27...+28 градусов.

Среднее количество осадков в течение августа составит 30 – 97 миллиметра, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24 – 28 миллиметра, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104 – 120 миллиметра.