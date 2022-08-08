В каком регионе Украины ждать аномальной жары: прогноз погоды на неделю 8 – 14 августа

Погода в Украине в течение недели 8-14 августа будет очень жаркой. Синоптики предупредили, что температура воздуха поднимется чуть ли не до +40 градусов.

Аномально высокая температура прогнозируется в южных и восточных областях. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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В связи с установлением поля повышенного атмосферного давления в ближайшие дни на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Несколько иная ситуация будет в западных, северных и частично центральных областях,

– заявил Кибальчич.

В этих регионах малоподвижный холодный фронт обусловит выпадение осадков и гораздо более низкую температуру воздуха. В то же время ближе к следующим выходным жара распространится и на Север и Запад.

Прогноз погоды на неделю 8 – 14 августа.

Понедельник, 8 августа

В северных областях и Карпатах ожидаются кратковременные грозы. Скорость ветра кое-где будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В остальных областях Украины будет сухо, а ветер не будет двигаться так быстро.

Температура воздуха днем в центральных, южных и восточных областях будет колебаться в пределах +29…+34 градусов, местами воздух прогреется до +35…+37 градусов. В других регионах будет не так жарко – +23…+28 градусов.

Вторник, 9 августа

Дожди покроют западные и местами северные области. На остальной территории Украины синоптик обещает сухую и жаркую погоду, в Крыму будет шквальный ветер – 15 – 20 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +38 градусов на Юге, Востоке и Центре, а на Западе и Севере максимальная температура будет +24 градуса.

Среда, 10 августа

В этот день дожди уже покинут Запад и Север Украины. По словам Кибальчича, в южных областях возможен сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а ночь будет холодной – +13…+18 градусов.

В то же время на Юге и Востоке показатели будут несколько иными – днем столбики термометров поднимутся до +37 градусов, а ночью – +22 градусов.

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Четверг, 11 августа

Кратковременные грозы и дожди покроют Левобережные области. Температура воздуха на Востоке и Юге с максимальных +37 опустится до +35 градусов. В других регионах воздух будет таким же, как и в среду.

Пятница, 12 августа

Атмосферное давление снизится, а вместе с ним погода в Украине станет более неустойчивой. Кое-где пройдут дожди с грозами,

– рассказал синоптик.

В целом температура воздуха в Украине опустится на 1-2 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Выходные, 13 – 14 августа

Местами возможны небольшие дожди с грозами, сильный ветер синоптик не прогнозирует. В то же время, температура воздуха повысится из-за поступления жаркого воздуха из Центральной Азии. На Востоке максимальные показатели будут составлять +38 градусов, а в других областях – +34 градуса.